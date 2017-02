„Po prezidentově souhlasu je nyní řada na volební komisi. Ta pravděpodobně vyhlásí referendum na 16. dubna,” řekl v pátek novinářům turecký vicepremiér Numan Kurtulmuş.

Prezidentu Erdoganovi, který by současně stál v čele vlády, dávají změny šanci zůstat v úřadu do roku 2029. Prezident by také měl mít nově pravomoc jmenovat vládní ministry a další vysoké státní úředníky, rozpustit parlament či vyhlásit v zemi výjimečný stav, napsala agentura AP. Prezident bude moci být členem strany a vést ji. [celá zpráva]

Parlament nebude moci iniciovat odvolání kabinetu. [celá zpráva]

Podle Erdogana reforma vrátí zemi stabilitu, opozice připravované změny označuje za upevňování autoritářského režimu.