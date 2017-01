Mechanismus monitorování příměří by měl všem třem zemím umožnit, aby okamžitě reagovaly na zprávy o porušení klidu zbraní a využily „svého vlivu”, aby útoky zastavily. Podle turecké agentury Anadolu je tato dohoda součástí společné deklarace.

Zatím není známo, zda deklaraci podepsali zástupci syrských vzbouřenců nebo vlády. Zástupce povstalců už předem avizoval, že zřejmě dokument nepodepíše.

Syrští povstalci nejsou spokojeni se závěrečným prohlášením. Vadí jim, že dokument legitimizuje vojenskou roli Íránu v Sýrii. Zástupce povstalců zpochybňoval ještě před koncem dvoudenního jednání výroky vyjednavače OSN Staffana Mistury, že dohoda je blízko.

Vyjednavač OSN Staffan de Mistura

FOTO: Sergei Grits, ČTK/AP

Mluvčí opozice Jahjá Aridi podle televize Al-Džazíra dal najevo, že vzbouřenci asi nebudou moci podepsat na závěr jednání společnou deklaraci, protože zbývá ještě dost překážek. Zmínil některé z požadavků vzbouřenců, jako je umožnění dodávek pomoci do obležených míst, ukončení obléhání a propuštění vězňů.

„Jestliže uspějeme, pak by to byl silný politický dokument, který by se mohl vzít do Ženevy, aby se tam pokračovalo v politických jednáních,“ dodal Aridi. V Ženevě by se mělo jednat o předání moci.

Jednání v úterý pokračovala druhým dnem navzdory tomu, že se v pondělí obě strany odmítly setkat tváří v tvář a navzájem se tvrdě obviňovaly z terorismu.

Syrský velvyslanec při OSN Bašár Džafari na jednání v Astaně

FOTO: Sergei Grits, ČTK/AP

Vzájemná obvinění z terorismu

V pondělí si obě delegace vyměňovaly tvrdé výroky. Předseda vládní delegace Bašár Džafárí obvinil opozici z dezinterpretace podmínek příměří. Podle něj opozice hájí „válečné zločiny“, jichž se dopouští s ní spojená skupina Džabhát Fatah aš-Šám (bývalá Fronta an-Nusra napojená na Al-Káidu) a podle Al-Džazíry označil opoziční skupiny za teroristické. Kritizoval i „provokativní tón a absenci vážnosti v projevu vedoucího delegace opozice“ Muhammada Allúše. Ten označil syrskou vládu za „teroristické uskupení“.

Další vyjednavač vzbouřenců Usáma abú Zaíd napadl Írán, který se na organizaci schůzky podílí, že podporuje skupiny, jež opakovaně porušují příměří: „Jestliže garanti chtějí, aby schůzka uspěla, musejí udělat více na zemi. Jsou tu přísliby, že ruská strana zavede příměří v oblastech, kde pokračuje násilí, ale my čekáme víc než jen prohlášení.“