Trump to s přesunem ambasády myslí vážně, potvrdil starosta Jeruzaléma

Trumpova administrativa to s přesunem americké ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma myslí vážně a má v úmyslu tento krok učinit. Řekl to starosta Jeruzaléma Nir Barkat. Podle agentury AP ale dodal, že pokud k tomu dojde, určitě to nějaký čas potrvá. Barkat tvrdí, že záměry vyplývají z konverzací, které vedl se zástupci nové americké administrativy.