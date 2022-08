Zuřivý útok: Spisovatel Rushdie utrpěl deset bodnutí

Spisovatelův agent Andrew Willie v neděli napsal listu The Guardian: „Zranění jsou vážná.“ Rushdie byl bodnut třikrát do pravé strany krku, čtyřikrát do žaludku, byl píchnut do pravého oka a hrudi a má řeznou ránu na stehně, uvedl Schmidt v sobotu před soudem, kde byl obviněn Hadi Matar. Zasažena byla játra a nervy pravé ruky.

Hadi Matar byl obviněn z pokusu o vraždu druhého stupně a z napadení druhého stupně, jehož cílem bylo způsobit fyzické zranění vražednou zbraní, uvedl veřejný obhájce Nathaniel Barone.

Za to mu hrozí až 32 let ve vězení, uvedl Schmidt a dodal, že Matar plánovitě jednal s cílem ublížit Rushdiemu. Zařídil si vstup na akci. Do městečka přijel o den dříve autobusem, a prokazoval se falešným průkazem identity. „Byl to cílený, nevyprovokovaný, předem plánovaný útok,“ řekl Schmidt.

Matar odmítl přiznat vinu a bylo mu zamítnuto propuštění na kauci. Podle Schmidta ale s vyšetřovateli spolupracuje.

Matar má čistý trestní rejstřík, uvedla stanice CNN. Údajně je to tichý člověk uzavřený do sebe. Když se přestěhoval z Kalifornie do North Bergenu v New Jersey, přihlásil se do místního fitka.

Fatva platí

Hadi Matar se narodil v USA, ale jeho rodiče do Spojených států emigrovali z Libanonu. Jejich rodná vesnice Jarún je šíitská, vlají v ní vlajky Hizballáhu a vidět tam jsou i portréty vůdce hnutí Hasana Nasralláha, íránských ajatolláhů Chomejního a Chameneího a zabitého velitele íránských revolučních gard Kásima Sulejmáního.