Zpěvák R. Kelly dostal 30 let

Vzhledem k délce trestu 55letý odsouzený pravděpodobně stráví velkou část zbytku svého života za mřížemi, píše list The New York Times.

Soudkyně Ann Donnellyová svým středečním oznámením vyšla vstříc požadavku obžaloby, která navrhla trest ve výši alespoň 25 let. Právníci zpěváka, kterého proslavil například hit I Believe I Can Fly, uváděli, že si jejich klient zaslouží maximálně deset let. Argumentovali při tom i jeho "traumatickým dětstvím".