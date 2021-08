Zešedivění po stresu nemusí být trvalé

Vlas, který již vyrostl z váčku (vchlípeniny pokožky, která vlas obaluje a ze které vzniká), už barvu nemění. Pokud se vlasy Marie Antoinetty skutečně předčasně zbarvily do běla, mohlo se tak stát spíše v důsledku dlouhého čekání na rozsudek a jeho vykonání, jakož i následkem ztráty manžela Ludvíka XVI., který byl popraven devět měsíců před ní, či v důsledku násilného odloučení od malého syna.

Hledání odpovědi na otázku, do jaké míry ovlivňuje duševní stres ztrátu původní barvy vlasů, donedávna ztěžovala omezená schopnost vědců zkoumat vlasy, jestliže jsou ještě pod pokožkou v podobě váčků. Tehdy na ně mohou působit nejen stresové hormony, ale i další procesy probíhající v našem těle a mysli.

Problém vyřešila až posluchačka Kolumbijské univerzity v New Yorku Ayelet Rosenbergová. Přišla totiž na to, jak pořizovat velmi podrobné snímky tenkých řezů lidských vlasů o velikosti 1/20 milimetru umožňující vyčíslit ztrátu barviva ve vlasu, tedy šedivění.

Každý řez přitom zastupuje asi hodinu růstu vlasu. Nemusíme tak čekat až na zásadní změnu barvy vlasů, zaznamenatelnou pouhým okem – do té doby se nám totiž zdá, že k vůbec žádnému šedivění nedochází.

Pro svůj pokus si vědci vybrali 14 dobrovolníků ve věku devět až 65 let s přirozeně tmavými, bílými a současně tmavými i bílými vlasy. Účastníci experimentu si průběžně vedli deník, do něhož zapisovali, co dělají a jak moc jsou vystaveni stresu. Jejich poznámky poté výzkumníci přiřadili k hodnotám ztráty barviva ve vlasech.