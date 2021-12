Z americké armády museli odejít dva velitelé praporů, odmítli se očkovat

Naočkováno je 96 procent příslušníků pozemních sil v aktivní službě, což je více než 461 000 lidí, uvedl server Defense One. Dočasné výjimky ze zdravotních nebo administrativních důvodů získalo skoro 6300 vojáků, čtyři mají trvalou výjimku a žádný ji nedostal na základě svého vyznání.

Ve středu vypršel termín, do kterého se měli vojáci americké armády povinně očkovat. Očkování odmítá necelé procento z těch, kteří nemají výjimku. Jejich osud se bude řešit v lednu.

„Chceme, aby každý námořník dostal vakcínu a zůstal v námořnictvu,“ uvedl kontraadmirál James Water, „když námořník dostane vakcínu, oceníme to a vynaložíme veškeré úsilí na to, ho udržet (ve službě); na druhou stranu u těch, co dál pokračují v odmítání vakcíny, budeme požadovat, aby opustili námořnictvo.“