Vyšetřovatelé řeší, zda přímo po nehodě vrtulníku s Kellnerem nežilo víc lidí

Předběžné informace naznačují, že si provozovatelé heliskiingu neuvědomili, že nastal problém. Pátrání po vrtulníku a její posádce začalo až poté, co si firma uvědomila, že s vrtulníkem už delší dobu nemá spojení, uvedly úřady.

Nehodu přežil jen jeden člověk, a to snowboardista a fotograf David Horváth. Ten je ve velmi vážném stavu v nemocnici ve městě Anchorage. Vyšetřovatelům se ho zatím nepodařilo vyslechnout.

Šetření se nyní zaměřilo na to, zda mohl po nárazu do skalního masivu a následném pádu stroje ještě někdo žít. Airbus AS 350 B3 totiž nevystoupal dostatečně vysoko a osudově minul vrchol, na němž měl přistát.