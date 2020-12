V Kanadě se objevila zákopová horečka, letos už evidují čtyři případy

„Je to nemoc válečných podmínek, je to nemoc uprchlických táborů a je to něco, s čím se ještě musejí potýkat mnohé industrializované společnosti,“ dodal Boodman. „Ukazuje to, že jsou lidé mimo naši společnost, kteří žijí v podmínkách, jež bychom neměli tolerovat,“ dodal.