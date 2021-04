Ve vrtulníku, v němž zemřel Kellner, se narychlo měnil pilot

„Vím, že se na poslední chvíli měnil pilot, protože někdo dostal covid,“ prozradil ředitel komunikace skupiny PPF Vladimír Mlynář v rozhovoru s Českou televizí. Russell byl nejmladší člen výpravy, k firmě Soloy, která let zajišťovala, nastoupil před dvěma lety.

„Ale co se přesně stalo, nevíme, doufáme, že se to dozvíme od Davida Horvátha,“ řekl dále Mlynář s odkazem na jediného přeživšího, který leží v největší aljašské nemocnici v Anchorage. Někdejší mistr České republiky ve snowboardingu zůstává v těžkém stavu.

Záchranáři, kteří zhruba tři hodiny po nehodě ze vzduchu spatřili roztříštěný vrtulník na úpatí hory, měli dokonce zpočátku za to, že nikdo nemohl přežít. „Jeden z členů týmu ale zaznamenal pohyb a řekl: ‚Chlapi, tam dole je někdo živý‘,“ vylíčil ČT záchranář Keenan Zerkel. „Určitě stojíme o možnost vyslechnout přeživšího. Zatím je na to ale příliš brzy,“ vzkázal Tom Chapman z Národní rady pro bezpečnost dopravy (NTSB).

„Lidé, kteří tam byli, mi popisovali, že to, co dělá s vrtulníkem proudění vzduchu, je strašidelné. Je to prostě nebezpečné,“ připustil ve zmíněném rozhovoru Mlynář. Také povětrnostní podmínky, které v době nehody na místě panovaly, budou vyšetřovatelé zkoumat.