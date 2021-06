Vakcína Novavax má účinnost přes 90 procent

Látka se však dostane k širší populaci nejdříve za několik měsíců. Firma chce zažádat o nouzové schválení přípravku do konce září, přičemž do té doby plánuje vyrobit asi 100 milionů dávek.

"Mnoho z našich prvních dávek půjde do zemí s nízkými či středními příjmy, což byl i cíl, s nímž jsme začínali," řekl agentuře AP šéf společnosti Stanley Erck. Zatímco v USA dostala jednu dávku více než polovina veškeré tamní populace, v rozvojovém světě je to asi jedno procento.

Společnost Novavax existuje již více než 30 let, dosud však neuvedla na trh žádnou vakcínu. Na preparátu proti covidu-19 spolupracuje s přispěním americké vlády a zavázala se k doručení 110 milionů dávek do USA a 1,1 miliardy injekcí do rozvojového světa do konce příštího roku.