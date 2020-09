V USA zatkli ženu v případu obálky s jedem adresované Bílému domu

Ženu podle zdrojů z bezpečnostních složek zadržela americká celní správa ve spolupráci s pohraničníky na hraničním přechodu do Kanady ve městě Buffalo. Jméno zadržené úřady nesdělily, podle agentury Reuters je však držitelkou kanadského občanství.

V roce 2014 byl ve státě Mississippi odsouzen na 25 let muž, který poslal zásilky s ricinem prezidentu Baracku Obamovi a dalším představitelům. V témže roce soud v Texasu poslal na 18 let za mříže ženu, která o rok dříve zaslala prezidentu Obamovi dopis s ricinem. Žena u soudu tvrdila, že nechtěla nikomu ublížit a spoléhala na to, že tajné služby zásilky zadrží.