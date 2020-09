V USA létá přísně utajovaný demonstrátor stíhačky šesté generace

„NGAD se právě nyní navrhuje, dává dohromady a testuje v digitálním světě, kde se odhalují věci, které by stály čas a peníze v reálném světě a muselo by se na ně čekat,“ řekl Roper při video prezentaci na konferenci USAF věnované virtualitě, kosmu a kybernetice.

Více ale Roper o stroji, o němž se předpokládá, že je prvním pokusem Pentagonu nechat sestrojit bojový letoun šesté generace, který by nahradil stroje páté generace F-22 Raptor a F-35 Lightning II, neuvedl. Odmítl dokonce sdělit jméno společnosti anebo firem, které stroj navrhly a sestrojily. Tak velké utajení naposled panovalo za studené války při vývoji prvního pro radary neviditelného stroje kategorie stealth F-117. Z toho důvodu také nejsou dostupné žádné záběry ze současných testů.

Roper jen uvedl, že při vytváření designu byla použita digitální technologie a že by nový letoun mohl zvýšit nejen konkurenční boj mezi výrobci bojových letadel, ale i jejich počet. Stíhací letouny nyní vyrábějí v USA pro letectvo jen společnosti Lockheed Martin a Boeing. Bojové letouny také staví Grumman Northrop, ale aktuálně jen vyvíjí nový bombardér USAF.

„Digitální inženýrství snižuje režijní náklady a taky sestavení, takže nepotřebujete obrovské továrny, davy dělníků a nákladné přístroje,“ dodal Roper. „Umožňuje nám vrátit se k výrobě letadel podobné jako v sedmdesátých letech a dříve, kdy jsme měli přes deset společností, které mohly vyrábět letadla pro USAF, protože jste to mohli dělat v továrnách o velikosti hangáru v malém, ale dobrém týmu konstruktérů a mechaniků. Vracíme se k tomu. To je mimořádně vzrušující.“

Roper dodal, že využití digitálních technologií v rámci konceptu Digital Cetury Series by mělo zkrátit obnovu nových zbraní, kdy by modernizace - především softwarová - přicházela každých pět až deset let.