V případu černocha Floyda změnili kvalifikaci činu a obvinili i kolegy policisty

Podle Crumpa zbylí policisté selhali, protože nepomohli muži prosícímu o pomoc, který tvrdil, že nemůže dýchat. Lane dvakrát žádal Chauvina, jestli by se nepřesunul na stranu, ale Chauvin namítl, že ho bude držet na břiše.

Chauvin, který v devadesátých letech působil jako vojenský policista, byl do sboru přijat v roce 2001. Byl dvakrát vyznamenán. Poprvé, když byl v jednotce, která zahájila střelbu na člověka podezřelého z útoků nožem, který na policisty namířil brokovnici. Podruhé dostal vyznamenání za zadržení muže podezřelého z domácího násilí v roce 2008. Tehdy Chauvin vylomil dveře do koupelny a střelil podezřelého do břicha.