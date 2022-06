V očkování u rakoviny slinivky hlásí vědci povzbudivé výsledky

Vakcína byla použita při experimentální léčbě u 16 pacientů, jimž byla diagnostikována rakovina slinivky a podstoupili operaci. Hlavní látkou ve vakcíně je protein, který se odebírá z pacientova nádoru, a ten spustí imunitní odpověď. To umožňuje tělu „rozpoznat“ rakovinu jako hrozbu a T buňky ji zničí, pokud se onemocnění vrátí.

Zhoubný nádor slinivky břišní totiž patří k nejobtížněji léčitelným druhům rakoviny. „U rakoviny slinivky břišní jsou v současné době všechny terapie do značné míry neúčinné,“ dodal.

Lepší představu o účinnosti látky budou mít vědci až poté, co se vyzkouší na větším počtu nemocných. Více než 95 procent pacientů rakovinou slinivky břišní umírá do dvou let po stanovení diagnózy. Rakovina pankreatu totiž často zůstává nezjištěna, protože imunitní systém nerozpozná nádorové buňky jako hrozbu. Úmrtnost u těch, kterým byl nádor úplně odstraněn, je stále devadesátiprocentní.