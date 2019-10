V Ekvádoru pouštěli demonstranti na policisty hořící pneumatiky

Moreno obviňuje z podněcování nepokojů svého bývalého mentora a politického spojence Rafaela Correu. Ten stál v čele Ekvádoru deset let do května 2017, než se úřadu ujal Moreno, jenž byl v Correově vládě několik let viceprezidentem. O nestabilitu v Ekvádoru usiluje podle prezidenta i venezuelský vůdce Nicolás Maduro, který to ale popírá.