Útok na Kapitol otřásl americkou administrativou

Pottinger odstoupil kvůli Trumpově nedostatečné reakci na to, že dav jeho příznivců vtrhl do Kapitolu. Řekl, že neměl co zvažovat.

CNN uvedla, že rezignaci zvažují i další vysocí Trumpovi poradci včetně národního bezpečnostního poradce Roberta O´Briena a zástupce šéfa jeho kanceláře Chrise Liddella.

Viceprezident Mike Pence byl podle republikánského senátora Jima Inhofa rozrušen tím, jak ho prezident Trump kritizoval. Pence odmítl vyhovět Trumpovu tlaku, aby nejmenoval Joea Bidena vítězem voleb. Trump pak na Twitteru uvedl, že „Mike Pence neměl dost kuráže na to, co by měl udělat - ochránit zemi a Ústavu.“