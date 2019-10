USA hlásí obvinění lidí z 12 zemí včetně Česka kvůli dětskému pornu

Celkem 337 lidí z dvanácti zemí světa včetně České republiky bylo zadrženo a obviněno během vyšetřování webových stránek s dětskou pornografií. Podle agentury DPA to oznámilo ve středu americké ministerstvo spravedlnosti. Internetové stránky nazvané Welcome To Video (Vítejte u videa), které byly zablokovány loni, obsahovaly přes čtvrt milionu videí.