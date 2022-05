Ukrajina může dostat ještě lepší zbraně, chce raketomety

Vzhledem k rozsahu pomoci by mohla Ukrajina dostat ještě další typy zbraní. Dva američtí představitelé uvedli podle serveru Daily Kos, že by mohly být na Ukrajinu poslány salvové raketomety M270 nebo M142 HIMARS. Ukrajina o tyto raketomety opakovaně žádá, velitel ukrajinských sil Valerij Zalužnyj řekl americkému náčelníkovi spojených štábů Marku Milleyovi, že by právě tyto raketomety potřebovali.