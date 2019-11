Trup nového Boeingu 777X se při pevnostním testu roztrhl

Boeing v úterý řekl listu, že ještě není hotová úplná analýza lámací zkoušky, ale už mohl říci, že se prototyp nebude muset překonstruovat: „To, co jsme viděli, nás utvrzuje v tom, že to nebude mít velký vliv na design nebo na přípravy pro první let.“

Mluvčí Boeingu Paul Bergman řekl, že by výsledky testu neměly způsobit další zdržení při vývoji typu, které zavinily problémy s vývojem motoru General Electric GE9X. Podle něj by letoun měl odstartovat na počátku roku 2020 a zákazníci by první stroje měli dostat v roce 2021.