Trumpova neteř podala na prezidenta žalobu. Kvůli dědictví

Nejnovější žaloba odráží některá obvinění, která neteř prezidenta a psycholožka Mary Trumpová vznesla ve své nedávno vydané knize Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man (Příliš mnoho a nikdy dost: Jak moje rodina stvořila nejnebezpečnějšího muže světa).