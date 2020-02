Trumpova bývalého poradce čeká žalář

Soudkyně Amy Berman Jacksonová ve čtvrtek pronesla dlouhou řeč o Stoneových činech, za něž by podle ní měl být odsouzen do vězení. Na počátku řekla, že se nenechá požadavkem na nižší sazbu ovlivnit.

Nakonec ale prohlásila, že není nutné poslat bývalého Trumpova poradce do vězení na sedm až devět let. Stoneovi obhájci požadovali podmínečný trest s poukazem na Stoneův věk (67 let), zdravotní stav a čistý trestní rejstřík.