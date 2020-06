Trumpa prý zaskočilo, že má Británie jaderné zbraně a Finsko není v Rusku

Na to, zda je Finsko součástí Ruské federace, se Trump podle Boltonovy knihy, kterou má Daily Mail k dispozici a v následujících dnech by se měla objevit na pultech knihkupců, ptal tehdejšího náčelníka generálního štábu Johna Kellyho.

Dotaz na to, zda Spojené království disponuje jadernými zbraněmi, zase Trump podle Boltona vznesl v roce 2018 při setkání s jeho tehdejší ministerskou předsedkyní Theresou Mayovou. „Aha, vy máte atomové zbraně?“ skočil údajně šéf Bílého domu do řeči jednomu z členů britské delegace. A podle Boltona to nebyl vtip.

O Venezuele se Trump vyjadřoval v tom smyslu, že jde fakticky o součást Spojených států a bylo by senzační tam podniknout invazi. Novináře zas šéf Bílého domu – opět podle Boltona – označoval za špinavce, kteří by měli být popraveni.

Kniha The Room Where it Happened o rozsahu 592 stran by měla vejít do prodeje v úterý, Trumpova administrativa se tomu ale ještě snaží zabránit. Tvrdí, že obsahuje lži, ale i přísně tajné informace. Bolton ji vydává devět měsíců poté, co skončil ve funkci Trumpova poradce pro národní bezpečnost. Z útržků, které zveřejnila americká i další světová média vyplývá, že se Bolton rozepsal o údajné nekompetentnosti Trumpa v otázce americké zahraniční, ale i domácí politiky.