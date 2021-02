Trumpa potápí jeho vlastní advokát, impeachment jede dál

Senátoři napřed projednávali samotnou ústavnost žaloby vzhledem k faktu, že Donald Trump již není americkým prezidentem. Senátoři se podle očekávání přiklonili k názoru, který zastávala i většina odborníků, že souzení bývalé hlavy státu, která byla obžalovaná ještě před koncem mandátu, protiústavní není. V opačném případě by totiž vznikla situace, kdy by si prezident v období před odchodem z úřadu mohl dělat, co by se mu zlíbilo, aniž by za to nesl odpovědnost.