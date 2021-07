Trump žaluje šéfy Facebooku, Twitteru a Googlu

Twitter Trumpův účet zablokoval natrvalo v lednu, protože podněcoval své stoupence, kteří pak násilně vnikli do budovy Kongresu. V květnu pak společnost zablokovala také chat, který sdílel příspěvky z Trumpových webových stránek. Už dříve ale Twitter skrýval některé Trumpovy tweety. Na Facebooku má Trump dvouletý zákaz. Facebook zakročil proti Trumpovým účtům 7. ledna rovněž kvůli prezidentovým vyjádřením souvisejícím s vpádem jeho příznivců do Kongresu. Zákaz se týká i Instagramu. Obě společnosti reagovaly i na to, že lživě tvrdil, že vyhrál volby.