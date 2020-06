Trump žádal čínského prezidenta o pomoc ve volbách, píše Bolton v knize, kterou chce Bílý dům zakázat

Tvrzení je součástí Boltonovy knihy The Room Where It Happened, A White House Memoir (Místnost, kde se to stalo: Memoáry z Bílého domu), v níž bývalý poradce popisuje své více než rok trvající působení v týmu prezidenta. Dílo má vyjít příští týden, Trumpova administrativa se tomu ale snaží zabránit a tento týden Boltona zažalovala kvůli údajně hrozícímu oslabení "národní bezpečnosti".