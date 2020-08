Trump už dopředu tvrdí, že listopadové volby v USA se budou muset opakovat

"Nakonec to budou zmanipulované volby, nebo z nich nevzejde žádný výsledek," řekl Trump při tiskové konferenci. "Budou to muset opakovat, a to nikdo nechce," dodal.

Trump, který podle průzkumů není favoritem hlasování, už v minulosti prohlásil, že by se volby měly odložit, což však záhy odmítli experti i vládní a opoziční politici. Sám prezident k takovému kroku nemá pravomoc, na změně by se musel dohodnout rozdělený Kongres a zřejmě by bylo nutné také zasahovat do ústavy.