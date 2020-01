Trump řekl svému poradci, že chce zatlačit na Ukrajinu kvůli vyšetřování Bidena

– New York

Americký prezident Donald Trump loni v srpnu řekl svému tehdejšímu bezpečnostnímu poradci Johnu Boltonovi, že chce zmrazit vojenskou pomoc pro Ukrajinu ve výši 391 milionů dolarů do té doby, než tamní představitelé pomohou s vyšetřováním demokratů, včetně Trumpova rivala v prezidentském klání Joea Bidena. Informoval o tom v neděli list The New York Times (NYT) s odvoláním na chytanou knihu Johna Boltona.