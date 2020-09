Trump přiznal, že covid je smrtící. Hrozbu prý snižoval, aby nevyvolal paniku

Woodwardovi pak 7. února řekl v telefonickém hovoru: „Přenáší se to vzduchem. To je vždycky horší než dotykem. Věcí se nemusíte dotýkat, že. Ale vzduch, toho se jen nadechnete a přeneslo se to. To je velmi ošidné. To je velmi citlivé. Je to dokonce smrtelnější než těžká chřipka.“