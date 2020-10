Trump před kamerami strhl roušku. A nebyl ve své kůži

Když se americký prezident Donald Trump po třech dnech hospitalizace s nemocí covid-19 vracel do Bílého domu, nevynechal pózování před kamerami. Přes viditelnou snahu nevypadnout ani ve chvílích zdravotní indispozice z role silného lídra ale bylo v Trumpově tváři jasně patrné, že není ve své kůži. Nezabránilo mu to však, aby si sundal roušku a vstoupil do Bílého domu.