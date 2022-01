Těžce nemocnému odmítají v Bostonu transplantovat srdce, není očkovaný proti covidu

„Potřebuje nové srdce hned teď,“ řekla stanici NBC jeho matka Tracey Fergusonová. Její syn má silnou arytmii a jeho stav se zhoršuje od Dne díkůvzdání 25. listopadu. Byl proto převezen do Bringhamské nemocnice v Bostonu.

Na crowfundigovém serveru Gofundme, kde vybírá peníze pro rodinu její známá Amanda Brodeurová, se objevilo vyjádření: „Jeho srdce je opuchlé a zvětšené. Kvůli tomu mu hrozí vysoké riziko infarktu. Špatnou zprávou je, že rada výboru pro transplantaci ho na seznam nezařadila.“ List The Daily Mail označil za autora zprávy Fergusonovu manželku Heather Dawsonovou.

„Zahnali ho do rohu, nutí ho, aby si nechal dát vakcínu, která by ho mohla zabít,“ stojí na serveru Gofundme. V ojedinělých případech se po podání mRNA vakcíny objevily záněty srdečního svalu a osrdečníku.

Matka uvedla, že nemocnice jejího syna ubezpečila, že bude-li očkován, bude v pořádku. „Není odpůrce vakcín. Má všechna očkování, ale u lidí s potížemi, jako má on, se objevují nepříznivé účinky. On je dospělý a on se rozhodne.“ Jeho otec David však prohlásil, že syn, který je „na pokraji smrti, vakcínám nevěří“.