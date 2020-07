Texas po pěti měsících obnovil popravy zastavené kvůli pandemii

V 18:28 místního času dostal injekci pentobarbitalu a zemřel 24 minut po jeho aplikaci. Nejvyšší soud zamítl jeho odvolání na poslední chvíli. V něm obhájci uváděli, že by trest měl být zrušen kvůli pandemii a také kvůli věku pachatele. Wardlove vraždil v osmnácti. Neurologové v Texasu tvrdí stejně jako jedna aktivistická skupina, že by se neměli popravovat lidé pod 21 let, protože jejich mozek se ještě vyvíjí