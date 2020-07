Tělo pohřešované hvězdy muzikálového seriálu se možná nikdy nenajde, připustila policie

„Pokud se tělo pod vodou do něčeho zamotá, nemusí se už nikdy objevit,” uvedl seržant Kevin Donoghue.

Do pátrání se zapojil i vrtulník.

„Momentálně toho s jistotou nemůžeme moc říct. Po tělu pátráme ze všech sil, do akce jsme nasadili to nejlepší vybavení, které máme a prohledáváme s ním jezero. Uděláme všechno pro to, abychom tělo našli,” uvedl Donoghue.