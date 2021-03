Televize Fox News ulovila Trumpovu snachu

„Vítej do rodiny, Laro!” oznámila novinu spolumoderátorka populárního diskusního pořadu Fox and Friends Ainsley Earhardtová. Právě tuto relaci někdejší šéf Bílého domu Trump s oblibou sledoval.

LaraTrump is joining #FoxNews as a contributor. #THRNews pic.twitter.com/viN3Ikrvu0

To ostatně přiznala v pondělí i Trumpová. „Mám pocit, že jsem byla neoficiální členkou týmu už dlouho. Posledních pět let už to byl skoro takový vtípek. Chodila jsem sem tak často, že ochranka říkala: 'Možná bychom vám prostě měli dát klíč',” poznamenala Trumpova snacha.