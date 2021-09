Tajné telefonáty nejvyššího amerického generála do Číny kvůli odvrácení války byly v pořádku, míní Pentagon i Biden

Mluvčí Pentagonu John Kirby řekl, že Milleyho akce byly „naprosto adekvátní“ a odpovídaly protokolu pro použití jaderných zbraní. Jako klíčový poradce prezidenta by podle něj Milley „důvěrně zapojen“ do jakéhokoli rozhodnutí vypustit jaderné zbraně.

Americký prezident Joe Biden řekl: „Mám velkou důvěru v generála Milleyho.“ Mluvčí Bílého domu Jen Psakiová rovněž dodala, že Milley je „muž cti“.

Hovory sloužily ke snížení napětí

Podle knihy Peril reportérů listu The Washington Post Boba Woodwarda a Roberta Costy volal Milley čínskému generálovi dvakrát, poprvé 30. října. Stanice CNN uvedla, že to udělal po konzultaci s tehdejším ministrem obrany Markem Esperem. Telefonoval Liovi, protože od tajných služeb dostal informaci, že se Číňané vážně obávají amerického útoku v době amerických prezidentských voleb. Čínského generála ubezpečil, že USA takový útok neplánují, a dokonce dodal, že kdyby něco takového chystali, tak ho bude předem informovat. Republikáni ho kvůli tomu chtějí odvolat, protože to naznačovalo, že se mohl dopustit vlastizrady.

Milleyho mluvčí plukovník Dave Butler k telefonátům dodal, že jeho hovory s dalšími náčelníky štábů jiných zemí „zůstávají životně důležité pro vzájemné pochopení amerických bezpečnostních zájmů, snížení napětí a vyhnutí se nezamýšleným důsledkům nebo konfliktu“.

„Jeho telefonáty s Číňany a dalšími v říjnu a lednu byly v rámci plnění těchto povinností a odpovědnosti ujistit o zachování strategické stability. Všechny telefonáty předsedy (Milleyho) jeho protějškům včetně těch, o nichž se informovalo, jsou koordinovány a projednány s ministerstvem obrany,“ dodal Butler.

Ministr obrany Miller si stěžuje

Bývalý ministr obrany Chris Miller, který nastoupil do funkce loni v listopadu a zůstal v ní dva měsíce, ale CNN řekl, že mu nebylo sděleno, do jaké hloubky šlo Milleyho jednání s Číňany. Má pocit, že ho Milley informoval pouze o tom, že volá svým zahraničním protějškům v rámci běžného koordinačního jednání. „Rozhodně to nemělo být závažné jednání a rozhodně nezazněly podrobnosti o tématech a obsahu.“

Milley během druhého hovoru 8. ledna podle knihy Peril ujišťoval čínského generála, že USA jsou stoprocentně stabilní, jen demokracie občas klopýtá. „Neschválil bych nic z toho, co je popsáno ve Woodwardově knize,“ uvedl Miller. Představitel ministerstva obrany však uvedl, že Miller byl adekvátně informován.

Republikáni chtějí Milleyho vyhazov

Po zveřejnění výbušné informace o Milleyových telefonátech začali republikáni požadovat jeho rezignaci, protože jednal svévolně za zavřenými dveřmi. Floridský senátor Marco Rubio vyzval Bidena, aby Milleyho vyhodil.

Další republikánský senátor Ted Cruz uvedl: „Pokud je pravda to, co se píše v knize, je to velké porušení velitelského řetězce. Naše ústava zdůrazňuje civilní kontrolu nad armádou, a když předseda spojených štábů aktivně podkopává nejvyššího velitele (jímž je americký prezident, tehdy ještě Trump - pozn. red.) a slibuje nepřátelům, že odmítne jeho rozkazy, je to zcela v rozporu s jeho povinnostmi.“ Cruz dodal, že doufá, že citace jsou nepřesné.