Syna soudkyně v USA zabil zřejmě antifeminista odmítající „feminacistické” zákony

Hollander je podezřelý, že v neděli kolem 17. hodiny přišel v uniformě spediční firmy FedEx do domu Salasové v North Brunswicku ve státě New Jersey. Otevřel mu 20letý syn soudkyně, kterého zastřelil, a několika ranami také těžce zranil jeho otce, který stál za mladíkem. Salasová byla doma, ale přežila, protože byla ve sklepě, uvedla její přítelkyně, která bydlí o tři domy dál.

Zatím není jasné, zda měla být terčem skutečně Salasová, ale je to možné. Podle starosty New Brunswicku občas dostávala výhružné dopisy, ne však nyní.

Salasová byla jmenována v roce 2011 do funkce federální soudkyně v New Jersey jako první žena z hispánské komunity. Předsedala sledovaným procesům – předloni kupříkladu poslala na 45 let za mříže vůdce gangu Farada Rolanda usvědčeného z vydírání.