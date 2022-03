Stroje AWACS chtějí Američané začít vyřazovat

Důvodem je stáří, první stroje E-3 se dostaly do služby v sedmdesátých letech, ovšem disk radaru byl namontován na trup dopravního Boeingu 707 z poloviny padesátých let.

Hlava velitelství amerických vzdušných sil generál Mark Kelly nedávno kvůli stáří E-3 Sentry s nadsázkou vtipkoval, že stroj má problémy letět více než osminu míle od depa údržby, přitom je to ta nejudržovanější výbava na světě.

Tento typ by si přál velitel Pacifických vzdušných sil generál Kenneth Wilsbach. Řekl to loni v únoru, Kendall pak v září sdělil, že by typ mohl být vhodný.