Střelci z Indianapolisu loni zabavili brokovnici, pak si koupil dvě pušky

Pušky podle informací deníku The New York Times zakoupil loni v červenci a září. V březnu byl přitom Hole nakrátko umístěn do psychiatrického zařízení poté, co jeho matka policii nahlásila, že by se mohl pokusit o „sebevraždu prostřednictvím policie”. Zároveň mu strážci zákona zabavili brokovnici, oznámil Federální úřad pro vyšetřování (FBI).