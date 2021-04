Střelba v Kalifornii má nejméně čtyři mrtvé

„Dnes kolem 17:30 dorazili policisté kvůli střelbě v oblasti ulice 202 West Lincoln,“ uvedla policista Jennifer Amatová. Podle ní se do střelby zapojil zasahující policista.

Podezřelý byl převezen v kritickém stavu do nemocnice. Podle listu The New York Times není jasné, zda ho zasáhl policista, nebo si zranění způsobil sám. Střelná zbraň byla zajištěna.