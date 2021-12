Střelba na střední škole v USA má čtvrtou oběť, 15letého pachatele obvinili

„Je jasné, že přišel s cílem zabíjet,“ uvedl Bouchard v rozhovoru s televizí CNN. „Střílel do lidí zblízka, často do hlavy a hrudníku... Šlo o naprosto chladnokrevné vraždy,“ poznamenal šerif. Dodal, že střelec vypálil nejméně 30 ran.

Bouchard uvedl, že si není vědom toho, že by podezřelý student druhého ročníku střední školy měl v minulosti problémy se zákonem. Dodal, že vyšetřovatelé zatím neviděli nic, co by naznačovalo, že by chlapec měl v minulosti kázeňské problémy. Podle šerifa úřady prohledaly chlapcův domov a zabavily jeho mobilní telefon.