Spojené státy navrhly Venezuele kompromis, Guaidó se má stáhnout

Podle agentury AP je americký návrh nazvaný Demokratický rámec pro Venezuelu smířlivější než dosavadní představy o řešení vnitropolitické krize v zemi. Jeho cílem má být vytvoření podmínek pro spravedlivé parlamentní volby, které by se podle Pompea měly stejně jako volby prezidentské uskutečnit za šest až dvanáct měsíců. Do té doby by zemi řídila pětičlenná "státní rada", jejímiž členy by byli stoupenci socialistické Madurovy vlády i opoziční poslanci, nikoli ale sám Maduro nebo Guaidó.