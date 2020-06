Soud v USA zamítl snahu o zastavení vydání knihy Trumpovy neteře

Mary Trumpová je dcerou prezidentova již zesnulého staršího bratra Freda Trumpa juniora. Kniha nese název "Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man" (Příliš mnoho a nikdy dost: Jak moje rodina stvořila nejnebezpečnějšího muže na světě). Podle internetového popisku dílo odhaluje "traumata, ničivé vztahy a tragickou kombinaci zanedbávání a zneužívání" v Trumpově rodině.