Sociopat a nepoučitelný lhář, který podváděl u zkoušek, popisuje Trumpa v knize jeho neteř

Kniha s názvem Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man (Příliš mnoho a nikdy dost: Jak moje rodina stvořila nejnebezpečnějšího muže světa) zatím v USA nevyšla. Nakladatelství Simon & Schuster hodlá očekávaný bestseller do knihkupectví distribuovat koncem července, vybraná americká média ale už předem dostala výňatky, z nichž detailně citují.