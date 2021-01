Sněmovna reprezentantů schválila ústavní žalobu proti Trumpovi

Ústavní žaloba je vyvrcholením týden starého incidentu ve Washingtonu, kdy Trumpovi příznivci vtrhli do Kapitolu. Během výtržností zemřelo celkem pět lidí, čtyři lidé z útočícího davu a jeden příslušník policejních složek.

„Prezident Trump vážně ohrozil bezpečnost Spojených států amerických, jejich institucí a vlády. Ohrozil integritu demokratického systému, zasáhl do mírového přechodu moci a ohrozil vládu,“ stojí v oficiálním textu ústavní žaloby , který demokraté předložili už v pondělí.

Proces se nyní posune do Senátu. Aby byl prezident ústavně zažalován, musí se pro žalobu vyjádřit alespoň dvě třetiny přítomných senátorů. Senát je v tuto chvíli pod mírnou nadvládou republikánů, mnozí z nich ale od Trumpa dávají ruce pryč.

Nejdůležitější zástupce strany v Kongresu Mitch McConnell pro New York Times uvedl, že ústavní žaloba pomůže republikánům, aby se Trumpa zbavili co nejrychleji. Na dotaz, zda žalobu podpoří, však neodpověděl.

Mírná převaha republikánů v Senátu už možná nebude v době, kdy se bude impeachment v horní komoře parlamentu řešit, platit. Stát Georgia by měl do 20. ledna schválit výsledek doplňujících voleb a posvětit tak vítězství demokratů Jona Ossoffa a Raphaela Warnocka. Tím by se poměr srovnal na 50 ku 50.