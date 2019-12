Saúdskoarabský voják, který vraždil na floridské základně, kritizoval USA

„Jsem proti zlu a Amerika se jako celek proměnila v národ zla... Nejsem proti vám jen proto, že jste Američané, nechovám k vám nenávist kvůli vašim svobodám. Příčinou mé nenávisti je, že každý den podporujete, financujete a pácháte zločiny proti muslimům i proti celému lidstvu,” napsal podle SITE na Twitteru útočník, identifikovaný jako Muhammad Šamrání. Vyšetřovatelé se to nyní snaží prověřit.

Tento týden je to v USA druhý útok střelnou zbraní ve vojenském zařízení. Ve středu příslušník námořnictva zastřelil na základně Pearl Harbor na Havaji dva civilní dělníky ve vojenské loděnici a poté spáchal sebevraždu. Námořnictvo kvůli tomu čelí kritice veřejnosti, neboť útočník měl dlouhodobé kázeňské problémy a nezvládal výbuchy vzteku. Přesto byl do loděnice přidělen jako ozbrojená stráž. K útoku použil služební pušku a pistoli, napsal portál Hawaii News Now.