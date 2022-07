Rusko komplikuje výměnu vězňů s USA. Chce propuštění vraha odsouzeného v Německu

Ruský soud poslal Američana na 16 let do vězení za špionáž

Moskva podle CNN chce, aby výměnou za Američany byli propuštěni dva lidé, a to i v případě, že by nešlo o Krasikova.

Deník The New York Times (NYT) nedávno Buta označil za jednoho z nejproslulejších obchodníků se zbraněmi všech dob. V roce 2011 byl v USA But odsouzen, když se chytil do léčky amerických agentů. Jeho příběh posloužil jako námět pro hollywoodský trhák Obchodník se smrtí z roku 2005.