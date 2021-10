První slova Baldwina po smrti kameramanky: Byla to moje kamarádka

Byla to moje kamarádka. To jsou první slova amerického herce Aleca Baldwina, kterými se na veřejnosti vyjádřil k tragické události, kdy během natáčení filmu Rust neúmyslně zastřelil kameramanku Halynu Hutchinsovou. Baldwin se po tragédii uchýlil s manželkou Hilariou a šesti dětmi do městečka Manchester (4500 obyvatel) v americkém státě Vermont. Tam ho ale v sobotu vypátrali fotografové a snažili se od něj získat vyjádření, píše server deníku Bild.