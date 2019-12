Producent Weinstein se dohodl na odškodnění svých údajných obětí, vyplatí jim miliony

Americký filmový producent Harvey Weinstein, který se zodpovídá z obvinění ze sexuálních útoků a znásilnění, dosáhl dohody o odškodnění většiny svých údajných obětí, napsal list The New York Times. Weinstein se zavázal vyplatit odškodné ve výši 25 milionů dolarů (570 milionů korun). Velká část žalob by tak podle newyorského listu měla být stažena.