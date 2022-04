Privátní bunkry jdou v USA na dračku, zájem vzrostl mnohonásobně

Je to vlastně takové obří podzemní lego. Jen to má mimo jiné ten účel, že v případě nějaké obrovské katastrofy díky tomu můžete přežít. Přinejmenším tedy alespoň o něco déle než ostatní. Řeč je o podzemních bunkrech, jejichž prodeje v USA rapidně rostou. Faktorů, které lidi ženou do koupě této drahé vychytávky, je přitom hned několik.