Pompeo zrušil svou poslední zahraniční cestu ve funkci

Pompeo měl 13. ledna přiletět do Bruselu na setkání s generálním tajemníkem NATO Jensem Stoltenbergem a belgickou ministryní zahraničí Sophií Wilmesovou.

Bidenova inaugurace je plánována na 20. ledna. Vzhledem k nepokojům v Kapitolu z minulého týdne existují obavy, že by ji mohly provázet násilnosti. Ve středu Trumpovi příznivci vnikli do budovy Kapitolu, ve které členové Sněmovny reprezentantů a Senátu potvrzovali výsledky listopadových prezidentských voleb. Končící šéf Bílého domu tvrdí, že volby byly zfalšované, a na mítincích i na sociálních sítích své voliče k nepokojům burcoval. V důsledku chaosu při vpádu výtržníků do Kongresu zemřelo pět lidí.